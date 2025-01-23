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涉收賄轉介客戶予中介申按揭貸款　銀行職員認罪還押候懲 (22:36)

華僑銀行一名前分行助理客戶服務經理，涉收取貸款轉介公司東主，擅自轉介銀行客戶予對方，以安排客戶於中國工商銀行申請按揭貸款，詐騙代理轉介費。該女銀行職員遭廉政公署落案起訴，今（23日）在九龍城裁判法院承認一項串謀代理人收受利益罪名，署理主任裁判官高偉雄將案件押後至2月10日判刑，以待索取該女銀行職員的背景報告，並下令她還押懲教署看管。

認罪的被告周碧心（49歲），案發時為華僑銀行（香港）有限公司（前稱華僑永亨銀行有限公司）(下稱華僑銀行）助理客戶服務經理。

同案另外兩名被告葉敏怡（46歲），The Capital Property（TCP）東主；及麥妙玲（56歲），中國工商銀行（亞洲）有限公司（下稱工銀亞洲）前副經理，今日應訊時否認上述控罪，案件押後至3月7日作審前覆核。

案發時，周碧心是華僑銀行尖沙咀分行的助理客戶服務經理，麥妙玲是工銀亞洲何文田分行的副經理，二人的職責均包括處理住宅按揭申請。該兩間銀行均會就成功批出的住宅按揭申請，向指定按揭中介人發放代理轉介費，但兩間銀行均不會向處理住宅按揭申請的銀行職員，包括周碧心及麥妙玲，發放佣金或轉介費。

科一物業按揭有限公司(科一)是工銀亞洲的指定按揭中介人。科一若與代理人合作促成按揭轉介個案，會將工銀亞洲發放的代理轉介費的95%，分發予有關代理人作為經紀費。TCP是科一的按揭轉介業務代理人，可就每宗成功轉介予工銀亞洲的按揭申請，向科一收取經紀費。

周碧心承認於2019年8月至2021年8月期間，未經華僑銀行批准，擅自將兩名華僑銀行客戶轉介予當年任職工銀亞洲的麥妙玲及TCP東主葉敏怡，以安排該兩名客戶向工銀亞洲申請按揭貸款。

周碧心又承認，訛稱上述其中一名客戶由科一轉介，詐騙工銀亞洲向科一支付按揭貸款轉介費18,000元。她又從葉敏怡接受賄款逾16,000元，以轉介上述另一名客戶予TCP。

案情透露，TCP就該兩名客戶從科一收取兩筆分別約17,000元及約32,000元的經紀費。

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