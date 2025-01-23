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元朗謀殺及傷人案│重案組暫拘4兇徒　當中兩人逃往泰國被拒入境返港被捕 (21:22)

元朗周三（22日）發生謀殺及傷人案，兩男在喜業街遭約13名兇徒揮刀襲擊，一名24歲男子傷重身亡。警方表示，案發後至今共拘捕4名男疑兇，年齡由20至29歲，均有三合會背景。當中兩男昨日潛逃泰國被拒入境，今晚返港後在機場被捕，另外兩人則在昨日準備由機場離境前及在屯門區被捕，4人已被帶署扣留調查。警方初步相信事件與雙方以往積怨及感情糾紛有關，真正行兇動機仍有待調查。

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几稱，案發後透過情報分析及翻查大量閉路電視，鎖定部分兇徒身分。探員昨午約3時，在屯門以「謀殺及有意圖傷人」拘捕一名27歲男子，並在其住所搜出672粒太空油煙彈，同日傍晚約6時在機場拘捕一名企圖潛逃的29歲男子。

鄧翊几又稱，警方亦掌握兩名分別20歲及21歲男子，昨日較早時間已飛往曼谷，警方遂透過警務協作機制，立即通報有關當局。該兩男子其後被泰國拒絕入境，今午乘坐航機返港，今晚約7時半在香港國際機場被捕。警方初步調查相信被捕4人與其餘在逃人士同屬一個活躍新界的黑社會幫派，拘捕行動仍然繼續。

警方指，24歲男死者經初步檢查身上有多處刀傷，其死因仍有待法醫解剖驗屍，另一名28歲傷者，背部及手部受傷，目前情况穩定。警方續指，鑑於該案行兇手法兇殘，前日起將一連五日會在全港展開反黑行動，以挫其氣焰及堵截收入來源。

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