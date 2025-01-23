黎智英案|Mark Simon曾到美國國家安全委員會　官質疑「有些特別之處」 (19:58)

據控方資料，2019年11月8日，Mark Simon向黎智英發信息，談及美國參議院前多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對《香港人權與民主法案》的取態。就上述信息，控方代表副刑事檢控專員周天行向黎指出，黎知悉Simon跟美國參議員有密切聯繫；黎回應謂，Simon或從說客惠頓(Christian Whiton)或其他人收到有關資訊。在法官杜麗冰追問下，黎進一步確認，自己有時會從Simon收到內幕消息。

之後杜官、另一法官李素蘭和周天行進一步問及Mark Simon的背景，黎智英供稱，他在本港透過天主教「教會聯繫」認識Simon，對方為自己工作前，曾在台灣一所船運公司擔任主席。黎又稱，Simon為他工作20多年，相信對方為自己工作期間，逐漸跟美國參議員建立關係。

此外，同年11月28日，Mark Simon在成員包括黎智英、李柱銘和美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）的信息群組表示，昨日到了美國國家安全委員會。黎供稱，不知道為何Simon會到訪該委員會，亦無問對方到訪原因。法官李素蘭提高聲線質疑，「如果我的秘書出席香港行政會議，我會好奇他為何身在在該會」。黎澄清Simon不是他的秘書，同時提到對方可在華盛頓接觸許多人。之後李素蘭再問，Simon是否美國政府及美國國家安全委員會一部分，黎一概否認。審訊明續。