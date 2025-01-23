明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案|Mark Simon曾到美國國家安全委員會　官質疑「有些特別之處」 (19:58)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今踏入第124日審訊，控方及法官今（23日）再次問及黎助手Mark Simon的背景和政治聯繫。黎透露，Simon曾在台灣擔任一所船運公司的主席，兩人在本港透過天主教「教會聯繫」認識，之後Simon為他工作20多年。就控方資料提及，Simon曾向黎稱「我到了（美國）國家安全委員會」，法官質疑Simon「有些特別之處」；黎說只要獲邀就能出席有關會議。

據控方資料，2019年11月8日，Mark Simon向黎智英發信息，談及美國參議院前多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對《香港人權與民主法案》的取態。就上述信息，控方代表副刑事檢控專員周天行向黎指出，黎知悉Simon跟美國參議員有密切聯繫；黎回應謂，Simon或從說客惠頓(Christian Whiton)或其他人收到有關資訊。在法官杜麗冰追問下，黎進一步確認，自己有時會從Simon收到內幕消息。

之後杜官、另一法官李素蘭和周天行進一步問及Mark Simon的背景，黎智英供稱，他在本港透過天主教「教會聯繫」認識Simon，對方為自己工作前，曾在台灣一所船運公司擔任主席。黎又稱，Simon為他工作20多年，相信對方為自己工作期間，逐漸跟美國參議員建立關係。

此外，同年11月28日，Mark Simon在成員包括黎智英、李柱銘和美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）的信息群組表示，昨日到了美國國家安全委員會。黎供稱，不知道為何Simon會到訪該委員會，亦無問對方到訪原因。法官李素蘭提高聲線質疑，「如果我的秘書出席香港行政會議，我會好奇他為何身在在該會」。黎澄清Simon不是他的秘書，同時提到對方可在華盛頓接觸許多人。之後李素蘭再問，Simon是否美國政府及美國國家安全委員會一部分，黎一概否認。審訊明續。

 

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞