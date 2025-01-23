高拔陞７月約滿後不再續任　醫管局委遴選委員會冀半年完成招聘 (18:38)

高拔陞今向醫管局員工發電郵宣布不續任，稱經過多番思量，決定在任期屆滿後開展人生的新一頁，期望日後「以另一身分繼續回饋醫療系統、貢獻社會。」他憶述加入醫管局逾30載以來，在不同醫院前線崗位和總辦事處服務市民，是他「人生最大的榮幸」，以擔任行政總裁的6年尤其難忘，包括經歷新冠疫情等挑戰，感謝醫管局主席范鴻齡的引導及政府的支持。他又稱，會盡最大努力讓下任行政總裁能在良好基礎上帶領醫管局發展，並「相信大家會全力支持下任行政總裁」。

范鴻齡：曾多次作出挽留 「如今只好懷著不捨支持他的決定」

范鴻齡今日同樣發送電郵宣布事件。他透露曾多次挽留高拔陞，惟深入磋商後明白高期望展開人生新篇章，故「只好懷著不捨心情，支持他的決定」，並「送上誠懇的祝福。」

范形容高拔陞上任行政總裁初期，面對新冠病毒來襲三年「都能沉著應戰」，並繼續推動公營醫療體系的可持續發展，例如推出多項智慧醫療項目，如遙距醫療、藥物送遞、智慧病房等，以及促進醫院發展計劃中多個項目順利完成。他又讚賞高拔陞帶領醫管局外聯內通，全球招聘醫生以解決人手短缺難題。

醫務衛生局長盧寵茂則表示，高度肯定和感謝高拔陞為公營醫療系統作出的貢獻，祝願他離任後一切順利。盧稱，高拔陞任期內，醫管局面對眾多重大挑戰，尤其新冠疫情，而他盡心盡力領導醫管局應對每一波疫情帶來的難關，值得高度讚揚。盧亦說，高大力推動提升公營醫療系統的管理及效率，提高醫管局服務的質素、安全及效益，為公營醫療系統作出的貢獻良多。