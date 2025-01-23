建造商會調查：業界中短期信心達疫後低點　三成參與調查者預料公司無法生存 (17:41)

信心評分滿分為10分，調查結果顯示，商會會員對建造業的短期（1至2年內）信心評分下降至5分，中期（2至5年內）的評分下降至5.7分，為疫情期間及復常後最低，而長期信心評分則較去年略升，達6.5分。

會方解釋稱，業界總體面臨建築成本、人力資源老化以及法例法規不斷收緊三項挑戰。被問及未來12個月內的經營挑戰，有七成受訪企業回應稱最大的經營困難是工程量不足，接著的兩大問題分別是人力資源和資金周轉，以及主合約風險及與法律相關事宜。

建造商會會長林健榮認為，現時本港經濟環境面臨各種挑戰，建築業私人投資減少，而政府資金亦無法完全填補缺口，導致工程量下跌。翻查去年同期調查結果，發現去年報呈的三大挑戰為人力資源、建築材料價格上升以及勞工老齡化。就工程量不足的問題，林健榮提及現時大型工程採用的「設計與建造」合約方式的投標趨勢對大型承建商有利，期望政府能將大型工務工程項目分拆推出及招標，並改善程序以提高建築項目的審批效率。

會方強調，有近八成會員認為建造業工人持續老化，加上人口減少，導致招工成本增加；另有逾六成會員表示工人老齡化會導致生產力下降，呼籲政府適當放寬輸入外勞限制，如擴展至私人工程項目，以及容許公司內不同項目靈活調配輸入勞工。林健榮認為，可以促進與灣區互聯互通，促進兩地人員技術標準、工作技能及資格的互認。

林認為，政府、企業及行業協會應共同努力，包括提升勞工質素、加強技術創新、改善工程項目管理流程等。政府亦可加大政策支持力度，助業界度過難關。