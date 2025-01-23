明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

721白衣人案三認罪被告囚4年8個月至5年3個月　官不接納無預謀犯案 (17:17)

2019年7月21日元朗站襲擊事件，涉案3名「白衣人」於開審前承認暴動，其中兩人另承認串謀傷人罪，至今共12名「白衣人」被定罪。法官判刑指，當晚大堂血跡斑斑，可見有人受傷的程度超乎控方案情所指，加上案發時為2019年騷亂，本案發生更令社會上不同政見人士之間的關係完全破裂，因此量刑起點定於7年，3人除了認罪外沒有其他減刑理由，遂判入獄4年8個月至5年3個月不等。

3名被告分別為保安員吳偉德(現39歲，下同）、地盤工人王浩昇(29歲)及調酒員鄭文傑(44歲)。3人過往有3至9項定罪紀錄，與毒品、交通、車輛盜竊、刑事恐嚇、刑事毁壞等相關。

法官判刑指，辯方求情稱吳及王因一時衝動犯案，兩人臨時受邀才參與白衣人行動，惟法官指吳於案發時戴上手套、手持綁上紅布的藤條到元朗站，王則戴上口罩企圖掩飾身份，故不接納二人是沒有預謀犯案；法官亦不接納3人是次要角色的說法，指3人參與當晚事態最為嚴重的時段及有份施襲。

法官表示，當晚逾100名白衣人參與暴動，歷時約34分鐘，現場地下血跡斑斑，本案發生更令社會上不同政見人士之間的關係完全破裂，經考慮後認為3人的罪責程度與白衣人首案中被告林啟明相比，較為嚴重，故量刑起點定於7年。

法官又指，辯方為吳求情，指吳一度在月台車廂內充當白衣人與乘客的調停者，冀法庭予以減刑，惟法官稱翻看片段均未見此情況，反而見到吳凶惡地指罵乘客，需要其他白衣人阻止。最終就吳及早認罪，判囚4年8個月；王及鄭在較後階段才認罪，只享部分刑期扣減，判囚5年3個月。

相關字詞﹕編輯推介 白衣人案 法庭；反修例事件

上 / 下一篇新聞