721白衣人案三認罪被告囚4年8個月至5年3個月　官不接納無預謀犯案 (17:17)

3名被告分別為保安員吳偉德(現39歲，下同）、地盤工人王浩昇(29歲)及調酒員鄭文傑(44歲)。3人過往有3至9項定罪紀錄，與毒品、交通、車輛盜竊、刑事恐嚇、刑事毁壞等相關。

法官判刑指，辯方求情稱吳及王因一時衝動犯案，兩人臨時受邀才參與白衣人行動，惟法官指吳於案發時戴上手套、手持綁上紅布的藤條到元朗站，王則戴上口罩企圖掩飾身份，故不接納二人是沒有預謀犯案；法官亦不接納3人是次要角色的說法，指3人參與當晚事態最為嚴重的時段及有份施襲。

法官表示，當晚逾100名白衣人參與暴動，歷時約34分鐘，現場地下血跡斑斑，本案發生更令社會上不同政見人士之間的關係完全破裂，經考慮後認為3人的罪責程度與白衣人首案中被告林啟明相比，較為嚴重，故量刑起點定於7年。

法官又指，辯方為吳求情，指吳一度在月台車廂內充當白衣人與乘客的調停者，冀法庭予以減刑，惟法官稱翻看片段均未見此情況，反而見到吳凶惡地指罵乘客，需要其他白衣人阻止。最終就吳及早認罪，判囚4年8個月；王及鄭在較後階段才認罪，只享部分刑期扣減，判囚5年3個月。