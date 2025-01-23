衛生署婦女健康服務整合至基層醫療署　首個服務點「樂妍站」最早6月投入服務 (17:15)

除現有的健康評估、乳癌及子宮頸癌篩查等，樂妍站會為參加者按健康風險及需要，制訂個人化的預防護理或特定諮詢服務，亦會研究引入自行採集人類乳頭瘤病毒（HPV）測試的樣本測試方法。樂妍站將採用共付模式，即合資格人士可獲政府提供部分資助，亦須支付指定共付額，其標準服務的共付額將與衛生署婦女健康中心現時的收費相若，詳情將於稍後公布。

醫衛局說，整合婦女健康服務到地區康健網絡有助縮短服務輪候時間、減少醫療服務的重疊，以及促進基層醫療發展。基層醫療署會於今年內有序啓動整合後的婦女健康服務，其中，全港十八區的地區康健中心或康健站將會加強婦女健康相關的推廣和教育，並會提供新增的婦女健康服務專屬護士診所，並會透過基本健康評估和個別諮詢，識別有需要的婦女及作轉介。

醫衛局續指，由明日（24日）開始，全港的地區康健中心或康健站會接受64歲或以下的婦女登記，及提供基本婦女健康服務，並為她們進行初步評估，按需要轉介至樂妍站排期接受服務。