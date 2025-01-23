北都公路優先上馬2028年動工  啟德集運系統今年第三季招標 (17:12)

陳美寶預告，該局即將向立法會提出修訂北都公路設計方案，指項目價格「有不低的下降幅度」，包括其中一段原計劃有2公里長的隧道，但隧道造價會較貴，故會提出「浮上面」，把隧道路段減至0.5公里。在北都公路勘測方面，會利用無人機勘測等技術，減少開挖豎井鑽探，料可減省勘測成本。政府尚未公布整條北都公路造價，但指知道議員及公眾關注成本高及施工期長的問題，故會提出方法壓縮成本。她又指會提出創新的做法，鼓勵承建商採用新技術省錢成本，省下來的錢可與政府分享。

政府目前提出10項鐵路及新的綠色智慧運輸系統，其中6條屬重鐵交予港鐵進行，其餘4項，包括啟德及東九龍綠色集體運輸系統，當局表明會公開競投、引入競爭及不同形式的交通工具。政府早前已就啟德項目收集意向書，陳美寶今日（23日）與傳媒聚會時透露，啟德項目今年第三季招標，項目不屬重鐵，可以引入不同營辦商。當局現正籌備法例規管標準、技術、規管框架，當局會用一套通用法例（universal），適用作規管不同新設施，容納不同營辦商。

至於早前有消息指港鐵提出，要應付多項鐵路項目有財務壓力，甚至研究出售資產。陳美寶就說，港鐵要需為項目籌謀，處理現金流等問題，如港鐵有財務困難，可以拿出來跟政府商討。政府作為港鐵最大股東，陳美寶提及港鐵財務情況時，就公開向港鐵提出「三點期盼」﹕

1.港鐵要加大力度控制及壓縮工程成本開支；

2.港鐵可增加其他收入來源，如改善商場營運；

3.港鐵可提出多元化融資方案。

不過，陳美寶認為，港鐵首要是壓縮工程成本，相信港鐵也同意要降低工程開支。