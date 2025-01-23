明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

時任高級入境事務助理員瞞報欠債申預支薪金　判囚兩月緩刑3年 (17:15)

退休高級入境事務助理員涉嫌在職期間，於11年內4次使用載有虛假陳述的申請表格，瞞報欠下財務機構借貸，申請預支薪金共逾13萬元，他早前在東區裁判法院承認4項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，今（23日）被判監禁兩個月、緩刑3年。

被告陳永高，52歲，案發時為入境處高級入境事務助理員，遭廉政公署控以9項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名；被告承認其中4罪，另5罪則獲控方不提證供起訴。

辯方求情時指出，本案涉及金額比控方存檔法庭的案例少，案例中的被告只被判處社會服務令或緩刑，冀判處被告非監禁式刑罰。裁判官聽罷，決定判處被告緩刑。

案情透露，被告於1994年2月至2023年8月在入境處任職。被告在職期間，可按照《公務員事務規例》申請預支薪金，用以支付結婚、殯葬及搬遷等費用，並須在申請表格申報其財務負債。

被告承認於2009年7月至2020年1月期間，先後四次使用載有虛假陳述的預支薪金申請表格誤導入境處，在表格上報稱沒有欠下任何財務機構的債項。被告每次申請預支金額由約2.8萬元至4萬元，涉款共逾13萬元。

廉署調查發現，被告提出上述預支薪金申請時，從沒有向入境處申報他當時分別拖欠多間財務機構債項逾28萬元至逾36萬元。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞