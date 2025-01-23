時任高級入境事務助理員瞞報欠債申預支薪金　判囚兩月緩刑3年 (17:15)

被告陳永高，52歲，案發時為入境處高級入境事務助理員，遭廉政公署控以9項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名；被告承認其中4罪，另5罪則獲控方不提證供起訴。

辯方求情時指出，本案涉及金額比控方存檔法庭的案例少，案例中的被告只被判處社會服務令或緩刑，冀判處被告非監禁式刑罰。裁判官聽罷，決定判處被告緩刑。

案情透露，被告於1994年2月至2023年8月在入境處任職。被告在職期間，可按照《公務員事務規例》申請預支薪金，用以支付結婚、殯葬及搬遷等費用，並須在申請表格申報其財務負債。

被告承認於2009年7月至2020年1月期間，先後四次使用載有虛假陳述的預支薪金申請表格誤導入境處，在表格上報稱沒有欠下任何財務機構的債項。被告每次申請預支金額由約2.8萬元至4萬元，涉款共逾13萬元。

廉署調查發現，被告提出上述預支薪金申請時，從沒有向入境處申報他當時分別拖欠多間財務機構債項逾28萬元至逾36萬元。