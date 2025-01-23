反恐條例第二案｜時任O記警員稱未見警員向首被告施襲　否認憂慮被「爆」毆打一事 (15:50)

首被告何卓為2020年3月8日押返青衣警署受查。案發時隸屬有組織罪案及三合會調查科（O記）、現駐守國安處的警員李百謙供稱，當日凌晨約1時與網罪科警長一同檢視何卓為的手機內容，並拍攝取證。庭上顯示，手機機主曾在Telegram群組「烘焙同好會0.3」發送相片，拍到一袋寫有硫磺粉的粉末，機主發信息指「畀我清左倉」。此外，手機相簿內有一張男子自拍照。李百謙供稱從髮型、眼睛及輪廓等，認出相中人是何。

李百謙供稱3月8日凌晨2時許至3時，何卓為在警署房間會見律師，李和3名O記隊員均在房間外等候，共有4名警員在場。辯方形容情况奇怪，指被捕者見律師是正常程序，為何要4名警員一同守候。李回應「睇唔到奇怪之處」，指小隊警員均負責何的案件，各人當時無其他工作任務，在門外把守是合理的事。

辯方進一步盤問指，事前有警員毆打何卓為，李百謙一行4人在房間外守候，「係驚何卓為『爆』佢畀人打過？」李否認說法，強調沒有類似擔憂，亦未見警員向何施襲。辯方續指，李曾將何帶入另一個警署房間，游說何不要召救護車求醫，應與警方合作和配合調查，李一概否認。聆訊明續。