衛生署：15歲或以上暴飲人士比例升至2.7％　曾接受大腸癌或子宮頸普查者均不足五成 (14:50)

調查於2023年7月至11月進行，訪問逾4800名15歲或以上的陸上非住院香港人口。結果顯示，14.8%的18歲或以上人士體能活動量，未達世衛標準，即每星期進行最少150至300分鐘中等強度帶氧體能活動、最少75至150分鐘劇烈強度的帶氧體能活動，或同等程度的中等和劇烈強度活動組合。不過，結果與2020至2022年度的24.8%比較則顯著改善，署方稱或與疫後復常有關。水果及蔬菜攝取量方面，97%的人攝取量不足，與2020至2022年度的調查結果相若（97.9%）。

預防疾病措施方面，是次調查中有46.2%的50至75歲人士曾接受大腸癌篩查，比率較2020至2022年度人口健康調查時的42.6%高，但曾接受子宮頸普查的25至64歲的女士有49.8%，較2020至2022年度的調查低（52.1%）。發言人呼籲符合資格的人士盡快參加政府資助的癌症篩查計劃。

政府稱，會致力應對非傳染病，保障市民健康，包括在學校、工作場所等推廣健康生活模式。基層醫療署與地區康健中心及地區康健站亦為市民進行健康風險評估及家庭醫生配對。