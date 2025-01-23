文員涉刪除與競委會調查相關檔案　調查主任供稱曾展示搜查令 (14:55)

被告雷妙貞（53歲，報稱文員）否認「銷毀及處置文件」罪。控方證人彭慧深供稱，2019年9月18日，競委會取得搜查令，調查香港工商清潔服務有限公司，至同月23日上午約9時半，她和隊員前往該公司辦公室調查。彭憶述，當時他們向負責應門、一位「貌似清潔姐姐」的女士表明身分及希望找公司負責人鄭業釗，惟該女士稱鄭不在場，之後競委會人員被帶引領到公司會議室，跟當時擔任公司人力資源部主管的被告見面。

就著見面過程，彭慧深說有向被告展示法庭搜查令，但被告無法提供公司組織架構圖等，令她無法信納被告是公司的負責人，遂要求跟公司「真正嘅負責人」見面解釋搜查令內容。彭又提及，當時她「靈機一觸」，想起早前負責應門、「貌似清潔姐姐」的女士，並向被告問及該人身分，被告回應說該人為陳明珠。

彭稱，根據競委會調查，陳明珠是涉案香港工商清潔服務有限公司董事，於是要求跟對方見面，至上午約10時，她在會議室跟陳見面，向對方解釋搜查令內容，並提及涉案清潔公司懷疑出現「圍標」情況，競委會需要撿取相關文件和資料。