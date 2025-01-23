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黎智英案︳稱訪美行程並非要游說加快頒布《香港人權與民主法案》　黎：無放在心上 (14:51)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，今（23日）第124日審訊。2019年10月黎智英訪問美國，他供稱《香港人權與民主法案》屬學術性，他無放在心上。法官李素蘭關注黎訪美對他而言是大事，看來當時甚至爭取安排會見特朗普，難道他起行前對《法案》不感興趣？黎指「你認為有邏輯的不等於是我的看法」。

控方今續就黎智英2019年10月訪美行程提問，並展示其助手Mark Simon於9月29日發送在黎智英、李柱銘等在內群組的信息，內容提及黎將會見《華盛頓郵報》、《紐約時報》編委會，又指「我們將在參議院和眾議院大力游說」。黎供稱當時香港因修訂《逃犯條例》處於危機當中，希望爭取兩院議員支持香港，例如發聲。

法官李運騰指，該月指政府已宣布撤回修例草案，「危機」是指什麼？黎表示當時社會仍有示威活動，向政府爭取《基本法》保障的權利和普選。法官李素蘭問Simon提及的兩院工作會否與當地立法有關？黎指當時無相關討論。控方再問當時《香港人權與民主法案》未生效，訪問目的是否包括要游說美國加快頒布實施？黎指「我可以向你保證，我們從來無為此做任何事」。

控方展示緊接的信息，Simon稱「特朗普和副總統（彭斯）能否抽空，要待他們確認」。控方和法官杜麗冰分別問及，另一訪問重點包括會見二人？黎否認指他已見過彭斯，他與特朗普不會有機會碰面，只有白宮高級官員接見，「可能他（Simon)嘗試這樣做。」

而9月17日另一組信息則顯示，Simon提到前往美國「年輕朋友」似乎未能發揮效用，有美國報界人士覺得他們「有些不認真」，相信「民主運動的前輩」需要前來安撫美國。黎供稱「年輕朋友」應指張崑陽等人，「前輩」則包括自己、李柱銘、陳方安生、李卓人等。

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