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涉以3D打印機製造槍械部件及管有過百發子彈　兩男認罪候判 (14:13)

警方2022年9月接報發現柴灣興民邨梯間有過百發子彈，附近單位的男住客被捕，單位搜出3D打印機和槍械部件。該住客及後協助警方調查，相約跑腿交收子彈，警方埋伏拘捕另一人。兩男今（23日）於高院承認無牌管有彈藥、管有爆炸品和企圖無牌管有彈藥等共7罪，須還押候判。案情指，有人指示被告用3D打印機製造槍械部件，並將槍械部件交予「手足」。

首被告朱英健（現33歲）為裝修項目統籌員，次被告劉宇興（現27歲）為資訊技術支援人員。辯方求情稱，朱英健受人指示用打印機製造槍械，本身無意接觸槍械。辯方強調朱為警方提供重大協助，促成劉宇興交收時被捕，冀朱獲減刑45%。

劉宇興的代表大律師則指，劉涉案角色為跑腿，僅為賺快錢犯案，無意用槍械。法官胡雅文表示，涉案子彈可以殺人，亦會嚴重傷害他人身體，將案押後至2月7日判刑。

案情指，警方2022年9月4日在興民邨發現一個膠袋，內有138發9毫米子彈。居於附近單位的朱英健迴避警員提問，警方在其單位發現「X-MAX」3D打印機、3發彈匣、13塊由3D打印機製成的槍械部件及309克爆炸物疊氮化鈉等。

朱在警誡會面承認於高登討論區結識男子Johnny Yip，對方2021年自稱移民加拿大，將3D打印機和槍械部件交予他保管。朱稱Johnny叫他用打印機製作槍械，其間示範將USB記憶體插入打印機，惟他沒有親自使用。至2022年9月5日，Johnny著他將槍械部件交給一名「手足」，他記錯日子，遂在前一日將子彈放在梯間。

朱在警方監視下發信息聯絡Johnny，並接觸交收者。警方9月5日在梯間安排一個假包裹，劉宇興到場取走包裹，隨即被捕。警方在劉的單位搜出槍械部件、9發9毫米子彈和4把刀。劉警誡下承認2021年替網友「Honey Supplier」（即Johnny Tip的Telegram帳號）取貨，獲得4萬元報酬。案發前，「Honey Supplier」問劉是否缺錢，著劉前往興民邨取件。

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