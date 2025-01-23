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利用外傭傀儡戶口清洗黑錢　警拘21人 (12:44)

警方搗破由三合會操控利用外傭傀儡戶口洗黑錢集團，過去兩日行動搜查兩間本地中介僱傭公司及多個處所，拘捕21人涉嫌串謀洗黑錢及洗黑錢，包括僱傭公司東主，涉清洗黑錢7400萬。

新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣稱，自去年7月以情報為主導，透過情報及分析可疑的銀行交易記錄，成功鎖定一個由三合會操控洗黑錢犯罪集團。警方發現洗黑錢集團指使骨幹成員到外傭中介公司工作，因利乘便接觸外傭，以金錢及二手手機利誘他們開設虛擬銀行戶口，並出售戶口資料，利用戶口接收及清洗網上非法賭博犯罪得益。

於周二（21日）至周三（22日），新界北科技罪案及財富罪案組及新界北刑事部在全港展開代號「烈鋸」的拘捕行動，搜查兩間外傭中介公司及多個住宅單位，以串謀洗黑錢及洗黑錢拘捕21名男女，年齡介乎28至51歲。包括12名外籍女子。被捕21人包括6名骨幹成員、2名僱傭公司東主、11名傀儡戶口持有人及2名電話卡登記人，被捕人報稱自僱人士、家庭傭工及無業，部分有三合會背景。

高級督察盧震綱表示，2名集團骨幹成員分別在2間僱傭公司工作，透過工作便利接觸外傭，由2023年11月起，以每個戶口港幣300至1000元或贈送二手手機，招攬外傭開立及出售虛擬銀行戶口，共利用11個戶口，處理懷疑犯罪得益。

當外傭答應開戶後，集團成員會相約到公園、快餐店或在僱傭中心內，以預先準備載有銀行應用程式的手機進行開戶，並協助外傭輸入資料及設定帳戶登入名稱及密碼。成功開戶後，犯罪集團直接操控戶口清洗非法賭博的犯罪得益，並再以多次轉帳的方式以逃避警方追查，兩名骨幹成員亦有利用個人戶口作為清洗黑錢。犯罪集團由2022年2月至2024年6月期間，已清洗共7400萬元黑錢。行動相信已瓦解一個活躍於本地由三合會操控的洗黑錢集團，所有被捕人現己獲准保釋候查。

盧續指，案中有犯罪集團招攬外籍家庭傭工開立虛擬銀行戶口，作為清洗犯罪得益，情況令人關注。警方會繼續加強宣傳，希望有效向外藉人士推廣反洗黑錢的訊息。

MOX BANK風險總監蔡家輝表示，虛擬銀行與傳統銀行反洗黑錢措施同樣嚴謹。洗黑錢活動牽涉傀儡戶口，一般銀行都會對新客戶作出身分驗證及背景審查。而虛擬銀行以線上開戶模式，透過生物驗證及身分證防偽識別辨別身分，背後亦有作背景審查。至於傀儡戶口交易活動比較頻繁，業界會利用大數據及人工智能識別比較高風險的交易，再作內部調查，如確立可疑度高的交易，會轉交警方跟進。

相關字詞﹕洗黑錢

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