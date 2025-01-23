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資料無用卻存7年、無更新防火牆　樂施會資料外泄裁定違例或影響55萬人 (12:20)

樂施會去年遭勒索軟件攻擊。個人資料私隱專員公署今（23日）公布調查結果，稱有超過330GB數據被竊取，可能影響約55萬人，公署調查發現樂施會未有修補防火牆漏洞或更新系統，對資訊系統的保安評估不足，保存個人資料時間過長。私隱專員鍾麗玲認為，樂施會於事發前未有採取足夠及有效措施保障資訊系統安全，亦未有制訂有效機制適時銷毁超過保存期限的個人資料，裁定樂施會違反《私隱條例》，已送達執行通知，要求採取措施以糾正違規事項。

調查發現，黑客透過「暴力攻擊」及利用防火牆嚴重漏洞，執行遠端程式碼及指令，並入侵樂施會的37台伺服器及24台工作電腦或手提電腦，當中包括檔案伺服器、捐款者資料庫、樂施會毅行者網站資料庫等。受影響的人士或包括捐款者、活動參加者、義工、現職及離職僱員等，涉及的個人資料包括姓名、香港身分證號碼或副本、地址、信用卡號碼等。

私隱公署稱，樂施會自2023年6月起未有更新防火牆，令兩項嚴重漏洞未有修補，亦未有啟用多重認證功能。公署亦發現，該資訊系統曾偵測到異常登入嘗試，但樂施會的無採取有效行動；樂施會解釋因缺乏通知相關團隊或人員機制。另外，公署亦認為樂施會對資訊系統的保安評估不足，相關政策有欠具體。

公署首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙指出，樂施會過長保存個人資料，當中包括4000項7年前活動參加者的資料、600項於2021年至2024年活動落選者的資料、50項顧問的個人資料，而顧問已完成其服務逾7年。

公署指出，樂施會已就外泄事件通知受影響人士，並在事件發生後實施各項措施以加強整體系統安全，包括實施外部顧問所提供的建議，亦承諾更新其資訊科技政策，以建立全面的漏洞管理計劃，包括定期漏洞掃描及滲透測試。

公署就樂施會資料外泄事件收到一宗投訴及一宗查詢。鍾麗玲說，調查期間發現樂施會不時檢查是否需要保存現有資料，惟無就資料保存期限制訂書面政策，形容情况不理想。

相關字詞﹕編輯推介 資料外泄 個人資料私隱專員公署 樂施會

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