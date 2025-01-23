大灣區航空稱取消航班時客服處理有疏漏　願按個別情况賠償　否認航班編排急進 (12:15)

吳秀蘭稱，今次事件涉因包括新一批波音客機交付延期、客機需定期維修，而泰國航線則受「賣豬仔」案影響，部分飛往曼谷航線需要整合。吳承認在通知客人安排上有疏漏，因公司一次性發送信息至5500名乘客，令前線客服「接唔到電話」，現正研究會否加線並及早分流，例如視乎客人需要設特別查詢電子郵箱。她又指，公司設有電話供客人核實航班有否受影響。

灣航早前表示，會為乘客安排更改機票、退票或就航班取消所引起的損失，會按條款及個別情况作出賠償。吳秀蘭指，與其他航空公司一直有溝通，可安排客人轉乘其他公司航班。至於受影響的交通、酒店安排等能否退款，吳表示按個別個案人性化處理，不排除會賠償，「由一個機場到另一個機場，日子趕唔到，當中會作出特別處理。」她強調，農曆新年期間，即年初一至年初八（1月29日至2月5日）的航班無受影響。

立法會議員（航運交通界）易志明早前批評灣航編排航班急進，吳回應稱公司「預咗做得到先做」，認為促成今次混亂「最重要是通知乘客方面」，稱會確保發出通知乘客的疏漏情况不會再出現。不過，吳承認韓國首爾航線營運兩年以來一直面對劇烈競爭，現因客量不理想而取消。

消委會總幹事黃鳳嫺在同一節目上稱，至今共收到5宗相關投訴，涉飛往日本米子、韓國及泰國曼谷航線，其中兩宗投訴兩間旅行社的退款時間過長，「要3至6個月」；有一宗涉米子航線，投訴人稱「花好大氣力去更改安排」。黃鳳嫺建議旅行社「特事特辦」，稱既然是規模大的旅行社，現時投訴量「唔係咁大」，建議公司先安撫顧客情緒，可考慮先墊資退款。

黃鳳嫺認為令次投訴個案較想像中少，形容灣航「應變得算快手」，已採取不同措施，最重要是消費者能聯絡上職員，「感覺到處理迅速及負責任。」至於保障界線，例如額外交通費用可否都賠償，黃稱因灣航部分特別航線是「獨市，揾唔到代替品」，認為若因此引起不便的都要賠償，強調「無話一把黑同白的尺去睇」，每個個案獨立檢視、酌情處理。黃另建議灣航吸取教訓，在應變處理的「細節位」好好部署，「最緊要有人應機」，以及改善消息發放，確保統一、方便。