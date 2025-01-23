私隱公署去年接203宗資料外泄事故通報　按年增三成　起底案跌四成 (11:33)

鍾麗玲表示，去年共接獲3431宗投訴個案，較2023年微跌4%，當中約一成個案涉及投訴公營機構或政府部門；涉私營機構的投訴中，與銀行與金融業相關的佔最多，其次則為物業管理。公署去年共接獲18125宗公眾查詢，較前年增加14%，平均每個月接獲1500宗查詢，當中以有關收集及使用個人資料的事宜佔整體27%。另外，公署亦接獲1158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢。

公署亦於去年向20個網上平台發出194個停止披露通知，涉及5302個起底訊息，遵從率超過96%；另亦透過發出停止披露通知移除58個用作起底的頻道。鍾麗玲說，公署去年就118宗個案展開刑事調查，並將40宗案件轉介予警方跟進。她認為，公署過去3年的執法成效顯著，去年主動經網上巡查發現的起底個案為87宗，較2022年的1134宗大跌九成，涉及起底的投訴亦較2022年下跌逾四成。

鍾麗玲稱，由於很多機構使用數碼系統儲存資料，預期今年資料外泄事故或會增加。她強調，全球資料外泄事故都有上升趨勢，而香港的升勢已放緩，指2023年的外泄事故較前一年升約五成，而去年只升近三成。

公署早前就《私隱條例》修訂提出初步建議，包括設立強制性資料外泄通報機制、加重罰則及賦權個人資料私隱專員施加行政罰款等。鍾麗玲說，了解到社會的關注，會小心地再全盤檢視，並於政府商討細節。