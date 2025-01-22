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農曆年假料有867萬人次出入境  提醒旅客不會有延長通關安排 (21:59)

農曆年假期將至，入境處估算，內地黃金周期間（即1月28日至2月4日），約有867萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。當中預計約有734萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。

當局預計，陸路出境高峰期為1月31日（星期五，年初三），出境人次約567000；而入境高峰期為2月2日（星期日，年初五），入境人次約640000。

入境處預計，在1月30日（星期四，年初二）和1月31日（星期五，年初三）會有較多旅客出境；而在2月2日（星期日，年初五）的下午時段，會有較多旅客入境，預計輪候時間較長，提醒旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處網頁www.immd.gov.hk，查看各邊境管制站的繁忙時間

當局又預計，在8日的內地春節黃金周期間，約有143萬人次內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年內地國慶及春節黃金周分別增加約3％至14％。根據旅遊業監管局和業界的估算，在內地春節黃金周期間預計有2000個旅行團入境香港，對比去年內地國慶黃金周有明顯增長。

政務司長陳國基今日（22日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，統籌各政府部門就內地春節黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。

當局公布，在1月28日（星期二，年廿九），所有本地鐵路線會通宵服務（東鐵線來往上水站至羅湖站或落馬洲站車程、機場快線及迪士尼線除外）。

口岸方面，政府指「經審慎考慮」，及參考去年農曆新年延長個別口岸通關時間的經驗，並經與內地相關部門溝通協調，「決定在今年農曆新年假期期間維持現行通關時間」，即沒有延長通關安排。至於政府指落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸，會如常24小時通關。

 

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