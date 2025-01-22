黎智英案︱黎稱曾請求美參眾議員來港調查惟未成事　認曾晤兩時任參議員 (19:03)

控方今續就2019年6月後的事情提問。據控方資料，2019年7月10日，黎智英向時任蘋果動新聞平台總監張志偉發信息，提到自己跟時任美國白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）見面，之後張志偉回覆稱已報道該事件。

法官杜麗冰多番問及，當時黎是否向張志偉下達編採指示。黎回應稱只是向張提供資訊，反問「若一名記者為報社提供新聞，是否意味該記者指示報社發表該新聞？」黎又說：「若你認為這是一個指示，我無法跟你爭論。」

另一法官李運騰關注，黎為何向張志偉，而非時任《蘋果》副社長轉述事件？黎解釋張志偉負責處理《蘋果》即時新聞。李官聞言後再問，黎是否希望《蘋果》盡快發表他跟博爾頓見面的新聞？黎同意。

此外，2019年7月21日，黎智英向助手Mark Simon發信息談及同年舉行的「事實查核之旅」，稱欲佩洛西和魯比奧參與其中。至7月23日，黎跟Simon談及元朗721事件，稱事件必定獲建制派默許，「現在是我們要求美國參議員和國會議員調查暴力事件的時候了」。控方指出，當時黎希望美國議員盡快來港；黎同意。黎另提到，佩洛西和魯比奧最終沒有來港。

另外，控方和法官均問及黎智英助手Mark Simon跟美國政界的聯繫。黎稱Simon認識蓬佩奧的助手Mary Kissel，以及美國前副國家安全顧問Matt Pottinger。黎其後補充，Kissel和Pottinger加入政府前，曾為《華爾街日報》工作，他當時有跟兩人共晉晚餐，並將兩人介紹給Simon認識。審訊明續。