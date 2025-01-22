三隧分流實施逾年　西隧車流升18%　紅隧東隧分別跌9%及7%　 (17:49)

三隧分流實施逾年，有議員關注現時每條隧道平均每日車流量。運輸及物流局長陳美寶今日（22日）表示，由2023年12月至去年11月期間，三隧總車流量和實施分時段收費前相若，平均每日維持約27.2萬架次，其中西隧的車流為10.3萬架次，上升約18%；紅隧為9.5萬架次，下降約9%；東隧則下降7%至7.3萬架次 。她表示，三隧繁忙時段車流量減少，繁忙時段以外的車流上升，反映部分駕駛者出行習慣改變，符合當局預期。
陳美寶表示，新收費促進三隧分流，其中三隧的繁忙時段車流量佔全日車流量比例，由實施前的38%，輕微下降至現時的37%；繁忙時段整體過海流量，亦較實施前減少1%到4%。
民建聯陳恒鑌建議當局推遲西隧繁忙時段，以達至駕駛人士提早出門。陳美寶稱，目前三隧步入早上繁忙時段前的過渡時段，已超出容車量並開始出現車龍。若推遲西隧繁忙時段，料會誘發額外車流。她表示，運輸署正在搜集去年過海交通數據，預計本年中完成，若屆時發現過海交通的需求，經常超出隧道容量導致擠塞，以及車龍持續影響關鍵路口、交匯處，堵塞非隧道或跨區交通，會按照現時法例下隧道費調整機制跟進。
政府去年建議於西隧港島出口往中上環方向增建一條行車線，陳美寶稱有關工程剛在上個月展開，預計會在明年中完成，料可舒緩西隧南行繁忙時段的交通情况 。至於三隧周邊配套，她表示政府會利用三隧實施「易通行」後騰出的空間，積極改善公共交通服務和隧道出入口交通，包括改善巴士站上落客安排，加闊及拉直行車線 ，令隧道出入口一帶人流和車流流轉更暢順，亦會積極考慮配合周邊發展的可行方案。