六旬漢涉30多年前非禮10歲繼女　判囚26個月 (17:17)

被告C.Y.S（現69歲，退休人士）與事主X為繼父女的關係，案發時被告31歲及X約為10歲。案情指於1986年某天，被告兩度在家中撫摸X的胸部5至10分鐘，令X感到害怕。一個月後，被告再次撫摸X的胸部，更脫去她的內褲，用毛巾抹拭X的陰部約一小時。翌年某天，被告抓X的胸部以弄醒X去上學。至2022年，X向輔導員揭發事件。

法官判刑時引述辯方求情，稱被告退休前從事的士司機，案發時因為對妻子的流產感到壓力，才藉侵犯X來舒壓。當時X將事件告訴其母親，被告遂停止侵犯X，往後日子盡心向X供書教學。心理報告顯示被告沒有孌童癖及重犯機會低。

惟法官指出，本案涉違反誠信，以及案發時兩人的年齡有很大差距，加上被告向X作出一連串侵犯，每次侵犯行為都變本加厲，令X受到侮辱。X現在患有思覺失調症，雖然無證據顯示其精神病與本案有關，但亦不能忽視本案對X造成的心理創傷。考慮以上因素及被告認罪可獲減刑，判囚26個月。