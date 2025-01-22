港大研究：非類固醇消炎藥的藥物敏感標籤錯誤達八成　妨礙中風患者治療成效 (17:07)

在港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀助理教授李曦醫生的指導下，醫學院內外全科醫學士課程本科生崔卓媛於第3年增潤學年期間，開展首項探討中風與藥物敏感標籤的研究。研究結果已在國際醫學期刊《Stroke》發表 。

今次研究針對本港1003名缺血性中風患者的數據，探討非類固醇消炎藥藥物敏感標籤與心血管治療效果欠佳的關聯性。研究夥同港大免疫及過敏科團隊與中風研究組合作，分析2008年至2014年間香港的電子醫療紀錄，並比較本港市民與中風患者之間最常見的藥物敏感標籤比率。

研究結果顯示，中風患者中出現非類固醇消炎藥藥物敏感標籤的比率明顯較高，而這些被標示為對非類固醇消炎藥敏感的患者，在中風後較少獲處方阿士匹靈，與沒有藥物敏感標籤的患者相比，他們分別面對7.44倍的死亡風險及6.1倍發生重大心血管疾病的風險。標有非類固醇消炎藥藥物敏感標籤的中風康復者接受藥物過敏測試後，有多達八成標籤證實為錯誤標示。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀副教授兼中風研究組主任劉巨基強調，中風患者因無法服用阿士匹靈而帶來的負面影響不容忽視，「我們建議對未經驗證藥物敏感的患者重新進行評估，以確定他們是否可以再次使用非類固醇消炎藥。」

李曦指出，研究顯示本港大部分藥物敏感標籤並不準確，但大多數患者從未接受正式藥物過敏評估，而這些錯誤的藥物敏感標籤往往導致患者改用較低效的藥物，對健康構成重大風險甚至死亡。他說香港急需擴展藥物過敏測試服務，並提倡授權社區藥劑師與港大醫學院合作，主導藥物過敏評估。