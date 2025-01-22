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調查稱首吸加味煙中學生持續吸煙比例較高　湯修齊促盡快全禁加味煙 (16:29)

政府去年6月公布將推出10項控煙短期措施，包括全面禁止在任何煙草產品例如捲煙和水煙添加味道，暫擬今年上半年向立法會提交修例草案。香港吸煙與健康委員會委託香港大學公共衛生學院研究發現，若中學生首次吸煙時吸食加味捲煙，有約三成會繼續吸煙，較首次吸食原味捲煙者的比率高兩倍。委員會倡議盡快通過控煙10招，包括全禁加味煙。

港大公共衛生學院於2023/24學年抽樣調查全港中小學，訪問逾4.2萬名小四或以上學生，發現分別有7.9%和3.1%中學生和小學生曾吸煙，曾吸食捲煙的中小學生分別有6%和2.2%，曾吸食水煙則分別有1.7%和0.9%。調查發現曾吸食捲煙中學生中，50.7%是吸食加味捲煙，而曾吸食水煙中學生中，81.1%吸食加味水煙。

調查發現，若中學生首次吸煙時吸食加味捲煙，分別有31.8%和13.1%會持續吸煙和每日吸煙，較首次吸食原味煙的10.3%和3.5%，高2.1倍和2.7倍。

港大公共衛生學院另於去年1月至5月訪問5600名年滿15歲市民，包括2600名煙民、1500名戒煙者和1500名從未吸煙者，發現52.6%煙民吸食加味捲煙，其中女性比例較高、佔71.%。以年齡劃分，調查發現15至29歲女性煙民吸食加味捲煙冠絕所有年齡層，有86.1%。調查亦發現，有20.9%吸食加味捲煙者曾嘗試戒煙，高於吸食原味捲煙的3.5%。

提供水煙酒吧微細懸浮粒子超標

另外，港大團隊於2018年在中環、銅鑼灣、灣仔、尖沙嘴和紅磡14間酒吧採樣，其中8間提供水煙，發現提供水煙的酒吧微細懸浮粒子超標，在周末平均每立方米1248微克，較美國國家環境保護局界定每立方米225.5微克的有害水平超出近4倍。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊說，委員會倡議盡快通過控煙10招，包括全面禁止加味煙和管有另類煙。被問市民對吸食加味水煙和捲煙的習慣不同，是否不宜以同一模式和力度規管，他回應稱捲煙和水煙均屬於傳統煙草產品，以同一法例規管，且水煙禍害較捲煙更多，應同時禁止添加味道。

對於有消息指控煙10招或分拆提交立法會，湯修齊稱政府去年宣布控煙措施已劃分短、中和長期，該些措施得到社會充分討論，委員會倡議10招盡快提交立法會審議。

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