消防處去年接近3.8萬宗火警召喚 年增4.8%　 (16:46)

消防處去年進行約46萬次防火巡查，發出17775張消除火警危險通知書，並提出4967次檢控，其中因應去年4月佐敦華豐大廈火警，消防處針對約1000幢風險較高的舊樓主動巡查8200次，並發出8661張消除火警危險通知書，當中一半與防煙門違規有關。

消防處將於今年3月成立新建消防設施一站式驗收統籌辦公室，提升驗收新建樓宇消防設施的整體效率，目標將常規項目驗收工作所需工作天由52天縮短三分一至35天；公營房屋項目則進一步縮短至22天。

消防處長楊恩健表示，以往等候項目負責人提交消防驗測報告等需時7至8日，處方日後將提前給予有關人士一份清單，列明申請時需要檢查的文件。他續指，消防處日後亦會先使用三維掃瞄系統掃瞄建築物布局及消防裝置位置，並與圖則作配對，減省以往要到達現場才可知道樓宇狀况所使用的時間。楊恩健亦指出，消防處早前已於公屋項目試行相關措施，顯示可縮短驗收時間，確信目標可行。

另外，經修訂的《消防安全（建築物）條例》去年12月起正式生效，引入代辦工程機制，楊恩健說，稍後將成立諮詢委員會，訂立需要代辦工程的大廈的準則，及後再選擇10座樓宇參與先導計劃，期望今年第二季可完成顧問報告、第三季可完成相關圖則審批，並於第四季展開工程、目標明年上半年完成。

消防處2023年12月起調整入職視力及體能測試要求，楊恩健稱，以消防隊長為例，投考人數增加31%，取錄率增至59%。消防處副處長（行動）黃鎮業表示，體能測試成功率亦由約60%提升至80%，至於要求戴眼鏡的申請者佔9.6%，當中有配戴眼鏡人士已「入班」。