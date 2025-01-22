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警拘收款男子涉12宗「猜猜我是誰」騙案　81歲婆婆被騙兩次 (15:50)

警方經深入調查，鎖定「猜猜我是誰」詐騙團伙，拘捕一名向事主收取騙款的50歲男子，相信他涉及12宗相關電話騙案，騙款由3萬至85萬元不等，損失總金額逾130萬元。8名被騙的事主均為長者，年齡介乎76至93歲。

新界南總區刑事部警司姚永勤稱，經過深入調查，警方鎖定一個詐騙團伙，其牽涉最少8宗「猜猜我是誰」騙案，案件分佈全港。新界南總區刑事部前日（20日）採取執法行動，拘捕一名50歲男子，調查後又發現該男子亦涉及多4宗相關騙案，其中兩宗警方未接獲報案。被捕男子報稱為夜店侍應生，因最近收入減少，鋌而走險干犯相關罪行，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，由探員帶署扣留調查。

新界南總區刑事部重案組總督察楊蓉表示，該男子涉及的12宗電話騙案，分別發生於去年12月至今年1月，騙徒隨機打電話給事主，訛稱為事主子女或親友，因牽涉在刑事案件，被警方扣留急需交「保釋金」，同時要求事主不要與任何人提及和報警；另一騙徒假冒「子女」的朋友，誘騙事主到指定地點或上門取款，事主其後聯絡家屬後才察覺受騙。

其中一名81歲婆婆，收到騙徒假冒「兒子」來電，稱因與打架被警方逮捕，需要「保釋金」。婆婆向騙徒交「保釋金」後，致電兒子詢問情况，兒子清楚告訴婆婆被騙，亦叮囑她不要再匯款給騙徒。但婆婆又再接獲騙徒來電，要求更多款項，婆婆誤信騙徒再次給了第二次騙款， 其後家人陪同婆婆往報案時，她依然相信兒子被捕，要求幫兒子辦保釋手續，兩次合共被騙約17萬元積蓄。

 

相關字詞﹕編輯推介 猜猜我是誰 騙案 保釋金

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