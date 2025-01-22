黎智英案︱黎同意拒向中共及香港官員子女批學生簽證屬制裁措施　稱謀殺案僅為《逃犯條例》修例藉口 (15:09)

黎智英昨供稱，2019年7月跟美國國務卿蓬佩奧會面前，蓬佩奧的助手Mary Kissel建議他在會面談及制裁中共和香港領導人的子女，以及提升香港和台灣的地位，令兩地跟冷戰時期的柏林相似。黎智英今接受控方代表、副刑事檢控專員周天行盤問時確認，有向蓬佩奧提及制裁，但不記得有否向對方談及提升香港地位相關事宜，僅記得曾於其他場合講述該議題。

之後周天行展示2019年7月，黎智英在美國「保衛民主基金會」活動的發言謄本。黎在活動提到，美國前總統甘迺迪曾在柏林稱「我是一個柏林人」，形容該演說為當時面對到蘇聯威脅的柏林人帶來信心和希望。法官李運騰關注，黎是否跟按照Mary Kissel的建議，在活動中提及柏林？黎同意。

此外，黎智英在活動同意主持人所言，《逃犯條例》修訂與謀殺事件無關、修例旨在「將北京政權的反對者送回內地」。李官問及，黎是否同意，謀殺事件只是修例的藉口？黎同意。李官追問，黎從何獲得此認知？黎答謂，若當局因應謀殺事件修例，「就不會有百萬人走上街頭」。之後李官稱，該百萬人或許都相信你的言論。黎說：「我沒那麼強大。」

另外，控方就黎智英撰寫的文章發問。庭上提到，2019年8月，黎將一篇文章草稿發予Mark Simon，當中提到美國政府可藉拒絕向中共和香港領導人的子女批出學生簽證，提供「協助」；2020年5月，黎在《紐約時報》撰文談及撤銷官員子女學生簽證。周天行指出，黎由主張拒批簽證，到後來提出撤銷簽證，問黎是否同意自己建議變得更强硬；黎稱「在這一點是」。另外，黎在法官杜麗冰詢問下同意，撤銷官員子女的簽證可被視作制裁。