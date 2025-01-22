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721案林卓廷等7人暴動罪成求情　官：林卓廷「毫無悔意，同唔同意？」 (14:43)

2019年7.21事件，時任立法會議員林卓廷與6男於元朗站大堂內參與暴動。7人早前被裁定同一項暴動罪成，還押至今日（22日）於區院作求情。辯方提及非白衣人的罪責不及白衣人嚴重，包括白衣人有預謀暴動及自組武裝力量。林卓廷的代表大律師冀法庭給予比白衣人案中被告更低的量刑，但法官質疑林作為議員身處現場的角色與普通人不同，並指從林的求情信中不見有悔意。法官聽取求情後，將案件押後至2月27日判刑。

被告分別為林卓廷（現年47歲，下同）、庾家豪（49歲）、陳永晞（42歲）、葉鑫昇（36歲）、鄺浩林（30歲）、尹仲明（52歲）及楊朗（31歲）。 

林卓廷的代表大律師黃錦娟先求情指，白衣人於案中罪責高於非白衣人，林沒有預謀犯案，事件惡化成暴動及變為暴動一分子，對林而言都是始料不及。黃又指，白衣人首案中被告黃英傑的量刑起點為3年半，冀法庭採用比該案更低的量刑。惟法官陳廣池質疑黃是一名「名不見經傳」的人，相反林有社會地位，兩人於案中角色應有不同，況且現場顯示林身處前線，亦有人向林作出類似「匯報」的舉動。黃表示，林的議員身分與暴動無關，並非所有閘內人士都一定認識他或必然聽從於他。

黃續指，林獲老師及昔日在廉署工作時其上司撰寫求情信，分別指林求學時期已積極為同學謀福祉，以及林痛恨貪污，具備調查人員的優良修養。林自撰求情信，稱年邁父母不惜路遠為他探監，令他感受很大衝突，不知道雙親還能探監多少次。陳官讀畢後指出，即使林文筆流暢，但其求情書「毫無悔意，同唔同意？」黃回應指林願接受法庭判刑。

辯方就餘下被告求情，提及庾家豪時任1823客戶服務員、陳永晞於投資銀行工作，二人被捕後即時被公司解雇，陳更不再獲其他投行招聘；葉鑫昇原為社工，入獄後將被社工註冊局除牌。辯方提出，法庭應考慮白衣人是先挑起事端的一方，以及非白衣人的罪責不及白衣人嚴重。針對楊朗向白衣人射水，辯方冀法庭考慮他受白衣人挑釁及場內氣氛影響，沉不著氣才拖喉射水。

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