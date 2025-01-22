兩青年打麻將輸錢襲擊他人致左眼失明　認罪候判 (14:41)

被告為趙俙迪（19歲）及温知新（17歲）。庭上透露，趙俙迪2023年12月26還押期間在獄中受傷。

案情指，涉案大角嘴福昌工廠大廈單位為「派對房間」，2023年4月18日凌晨約2時許，包括趙等6人在單位內打麻將，當時溫無出席。其後17歲事主致電其中一人並獲邀參與，他不認識其中一半人包括趙。事主在麻將局上贏取500元，又在隨後8回卡牌遊戲贏錢，他要求趙付錢，趙向他人借了200元。聚會完結後趙等人離開單位，事主則與另外二人在單位睡著；趙一度折返單位在麻將桌上徘徊。

至清晨6時許，事主睡覺期間感覺左部劇痛，他張開右眼看見趙手持鐵通站在他面前並攻擊其頭部，襲擊過程維持約3分鐘。當事主恢復意識，他發現錢包內1.2萬元不翼而飛。在場其他人醒來時溫手持7吋長短刀指向其頸部，溫説「對不起，我被命令這樣做」；趙被問到襲擊原因時，亦説自己受人指使。事件過後報警處理。

警誡下趙指因「肥仔」不願還錢遂叫同「肥溫」一同襲擊對方，事後他與溫走避長洲；溫承認返回單位途中看到地上有一把刀，遂拾起自衛。趙在警誡會見下進一步指，不滿事主贏錢後表現風騷。事主的醫療結果指他左眼完全視網膜脫離、脈絡膜脫離及脈絡膜上腔出血。辯方庭上確認事主左眼的情况可視為失明。