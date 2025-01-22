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許正宇稱不宜為財政儲備設立固定指標　發債水平遠低於大部分先進經濟體 (13:46)

政府庫房連年赤字，有議員關注政府會否就財政儲備設立安全線。財經事務及庫務局長許正宇今日（22日）表示稱，由於社會對政府財政儲備的合適水平看法不一，財政需求亦隨著經濟發展而變化，認為「不應該也不適宜」為儲備設立固定指標，並強調現有儲備足以應付政府日常運作。他又重申，政府債務與本地生產總值於在2024/25年度至2028/29年度期間的比率介乎9%至13%，「遠低於大部分先進經濟體」，稱政府適度發債有助促進債券市場發展等。

至於會否考慮公務員薪酬調整，許無正面回應，表示隨著各決策局及部門精簡程序、應用科技提升效率等，預料本年3月底，公務員編制將由現時的19.6萬個職位，下降至19.4萬個。

新思維狄志遠引述政府數據稱，截至去年11月30日，政府財政儲備為5,914億元，較2020年3月31日的11,603億元相比少近一半。被問及政府有否為財政儲備設立安全線，許正宇表示，社會中「有人認為政府財政儲備越多越有利，又有人覺得政府應透過市場力量提升經濟效率」， 加上財政需求隨著經濟發展而變化，認為「不應該也不適宜」設立固定指標限定財政儲備的水平。

狄志遠另稱，截至上個財政年度，政府已發債超過2,000億元，在未來5年亦會發債不超過5,000億元，問政府會否就發債訂定終極上限，以免出現債務危機。許正宇回應稱，根據2024/25年度財政預算案預測，政府債務與本地生產總值於在2024/25年度至2028/29年度期間的比率介乎9%至13%，「遠低於大部分先進經濟體」，他強調政府現正制定2025/26年度財政預算案，將檢視未来數年的發債規模和方式。他重申，發債目標只涉及投資、工程項目類，不牽涉日常開支。

至於會否考慮公務員薪酬調整，許正宇諮詢公務員事務局、政制及內地事務局後回覆稱，公務員每年薪酬調整需考慮「香港經濟狀況、生活費用的變動、每年進行的薪酬趨勢調查、得出的薪酬趨勢淨指標，以及政府財政狀況」6項因素。他表示政府一直嚴格控制公務員編制，包括自2021/22年度起維持公務員編制「零增長」，整體編制維持不高於2021年3月底水平，即大約是19.6萬個職位。

被問及會否檢討政治委任官員的薪酬，許正宇無正面回應，重申相關薪酬是按照由行政會議成員 、立法會議員，以及政治委任制度官員薪津獨立委員會的建議，並交由行政長官會同行政會議考慮的機制而釐定。

相關字詞﹕編輯推介 許正宇

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