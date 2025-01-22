啟德體育園周五放工時段6.3萬人壓力測試　港鐵加密班次增子彈車 (12:48)

早前有報道指，衞生署個別分區診所抽調前線人員參與演練，致部分病人須改期求診。周一鳴說，今次參與演練的6.3萬人中，公務員佔約8成，相信他們會妥善安排工作，「以不影響公共服務為大前提，去參與今次的演練」。

今次演練將分成三階段進行。第一階段是「自然進場」，觀眾須自行乘車至體育園，經過安檢及驗票程序，再按門票到指定座位坐下。在第二階段，主場館將上演娛樂節目，而體藝館及青年運動場則將分別進行緊急疏散演習及自然離場。第三階段則屬主場館自然離場，測試逾6萬人在接近同一時間離場的情景。

運輸署及港鐵另簡介當天交通安排。運輸署助理署長／市區鄒炳基表示，屆時警方將實施交通管制措施，禁止私家車在啟德體育園一帶上落客，港鐵啟德及宋皇臺站將實施車站出入口及客流管理措施並增加空載列車，兩間巴士公司亦將增設10條巴士路線往港九新界，疏導旅客。他說，當天暫沒封路安排，但警方或會因應情况適時封路。