明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

申訴專員提31項建議改善打擊濫用公屋行政工作　倡與內地澳門合作 (11:21)

申訴專員公署今（22日）公布就政府打擊濫用公屋工作的主動調查報告，稱對房委會及房協打擊濫用公屋的積極態度、正確路向，以及其工作的顯著成效予以肯定。申訴專員陳積志認為，打擊濫用公屋的行政工作方面仍可完善，建議考慮透過與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，在核實公屋編配資格前就每宗申請進行查冊，並探討如何與內地及澳門的相關部門在切實可行範圍內建立渠道，更便捷地獲取租戶是否擁有內地或澳門物業的資料。

陳積志稱，在公署展開主動調查行動後，房委會及房協已主動作出認真檢視，包括優化「富戶政策」，並接連推出多項新措施，加強打擊濫用公屋的力度。他提到，房委會已分批將約35.8萬宗就租戶申報居住情况及是否擁有香港住宅物業，與土地註冊處的資料作比較，而自今屆政府上任以來，房屋署已合共收回超過7000個被濫用和違反租約條款的單位，成效顯著，形容值得社會肯定和表揚。

他續指，本着「沒有最好，只有更好」的施政精神，公署提出31項主要改善建議。其中包括提醒屋邨辦事處人員在收到租戶申報表後,應嚴謹審核資料；建議考慮制定針對物管公司及護衛服務承辦商個別職員的獎勵計劃；檢討周期性家訪的安排，與其他打擊措施是否有資源重疊或可重整之處；並探討是否可就不觸犯法例的濫用個案，加重罰則，或透過行政措施實施額外處分。

公署亦建議，房委會應總結經驗，全面檢討提高檢控率的策略，而房協則應重新就全面推行「富戶政策」作出深入研究，探討用各種方法盡早將「富戶政策」 涵蓋所有出租屋邨的租戶，並應效法房委會，與社署協商建立通報機制。

相關字詞﹕編輯推介 申訴專員公署 打擊濫用公屋

上 / 下一篇新聞