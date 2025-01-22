申訴專員提31項建議改善打擊濫用公屋行政工作　倡與內地澳門合作 (11:21)

陳積志稱，在公署展開主動調查行動後，房委會及房協已主動作出認真檢視，包括優化「富戶政策」，並接連推出多項新措施，加強打擊濫用公屋的力度。他提到，房委會已分批將約35.8萬宗就租戶申報居住情况及是否擁有香港住宅物業，與土地註冊處的資料作比較，而自今屆政府上任以來，房屋署已合共收回超過7000個被濫用和違反租約條款的單位，成效顯著，形容值得社會肯定和表揚。

他續指，本着「沒有最好，只有更好」的施政精神，公署提出31項主要改善建議。其中包括提醒屋邨辦事處人員在收到租戶申報表後,應嚴謹審核資料；建議考慮制定針對物管公司及護衛服務承辦商個別職員的獎勵計劃；檢討周期性家訪的安排，與其他打擊措施是否有資源重疊或可重整之處；並探討是否可就不觸犯法例的濫用個案，加重罰則，或透過行政措施實施額外處分。

公署亦建議，房委會應總結經驗，全面檢討提高檢控率的策略，而房協則應重新就全面推行「富戶政策」作出深入研究，探討用各種方法盡早將「富戶政策」 涵蓋所有出租屋邨的租戶，並應效法房委會，與社署協商建立通報機制。