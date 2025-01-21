博愛昇平村5年退場 發展局：規劃考慮前後一致 有空間探討2029年8月中後延營運期 (23:28)

發展局重申「博愛昇平村」會按原定計劃營運至少5年至2029年8月中，面積超過200公頃的新界北新市鎮「優先發展區」會分階段發展，視乎工程設計與大學城的發展時間表等進展，局方有空間探討2029年8月中後延長「博愛昇平村」營運期，或分階段交還用地的可能性。發展局與房屋局就此會緊密聯繫。

發展局指「博愛昇平村」本身計劃透過善用短期閒置的土地，為有需要的人士提供短期居所，營運機構也清楚知悉用地只作短期用途，當相關用地需落實長遠發展時，營運機構會配合適時交還用地予政府。

政府需要因應新界北新市鎮的總體規劃，為該幅土地建議長遠用途，根據初步發展建議，「博愛昇平村」位於「優先發展區」預留作住宅用途的範圍內，有關發展將支援毗鄰的大學教育城，為師生提供大學教育城宿舍設施以外的住宿選項，以及所需的社區設施。

發展局又指上周五就新界北新市鎮的發展建議展開為期兩個月的公眾參與活動，歡迎大家踴躍表達意見(相關網頁: https://nm-ntnorth.hk/)。