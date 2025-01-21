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院舍員工技能及資歷顧問研究報告出爐 倡增設「護理保健師」專業職級 (20:15)

政府於2022年《施政報告》提出檢視院舍員工技能及資歷要求，社署翌年7月成立院舍康健服務人手檢討督導委員會，並委託力橋培訓顧問有限公司為檢討工作顧問。檢討工作於去年底完成。社署今日公布關於院舍員工技能及資歷要求的顧問研究報告，當中提到四項建議，包括於保健員之上增設「護理保健師」專業職級，專責護理程序。護理保健師須修畢總學習時數為760小時的護理保健師培訓課程，並於社署註冊，方可執業。

顧問研究報告建議於保健員之上增設「護理保健師」專業職級，於院舍及其他安老或康復福利服務單位專責護理程序。護理保健師涵蓋護理與保健兩方面的職務，並著重實務操作，不但可吸引有志在社會福利界發展的人士加入，而且可為保健員提供晉升及發展前景，有助挽留人才。此外，此新職級可讓院舍在人力資源運用方面更具靈活性，減少與醫護界競爭人才，有助紓緩院舍人手緊張情况。

要成為護理保健師，須完成認可培訓課程，並須註冊。與保健員規管機制類同，護理保健師的註冊、評核及投訴事宜也由社署負責。

報告提出以現職保健員為培訓對象增設護理保健師培訓課程。相關課程屬資歷架構級別四，總學習時數有760小時，包括480小時面授課堂、示範、技巧練習及評核，並在註冊護士監督和指導下，到院舍及安老或康復福利服務單位進行共約280小時實習。課程最快2026年下半年推出，每名學員課程費用介乎6至10萬元。

報告另建議修訂現有院舍規例，在維持現行法定人手要求下，將護理保健師引入規例，院舍未來可聘用登記護士或護理保健師，以符合有關法定人手要求。據建議時間表，當局2026年上半年就修例諮詢立法會福利事務委員會，然後提交立法會，以「先訂立，後審議」的程序修訂條文。至2027年實施護理保健師註冊。

報告也有著墨於保健員銜接課程「護理員進階訓練證書課程」的培訓內容，指出保健員工作以實務為主，建議減少課程的語文科學習時數，並增加職業相關知識培訓，如預防虐老、協助長者使用輔助器材等。

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