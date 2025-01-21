5名物流公司職員隱瞞車主身分安排他人接單獲利450萬元　被控串謀欺詐 (19:12)

5名被告年齡介乎39歲至59歲，分別是「絡滙物流」時任運輸經理柯智豪、運輸部車隊時任隊長譚立權及隊長陳嘉明，及時任司機何偉文和唐偉德。案發在2017年11月至2021年11月期間，負責聘請外判司機的柯智豪、譚立權及陳嘉明，涉串謀一名外判司機欺詐，向公司隱瞞2輛輕型貨車由其3人擁有或控制，並安排他人登記成為外判司機，並以該等輕型貨車承接訂單，誘使公司支付服務費合共逾320萬元。

另外兩項控罪指5人涉串謀該名外判司機，以類似欺詐手法向公司，隱瞞另外兩輛輕型貨車的實際權益由何偉文及唐偉德擁有，誘使公司支付服務費合共約130萬元。

廉署指，早前接獲投訴遂展開調查，發現柯智豪、譚立權及陳嘉明，涉安排一名公司外判司機先後購買4輛輕型貨車，並由該外判司機及另1人向運輸署註冊為「掛名」車主，承接涉事公司的訂單。涉案4輛輕型貨車涉由5名被告控制，但他們無向公司披露權益，就涉案訂單獲支服務費合共約450萬元。