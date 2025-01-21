黎智英案｜認反修例期間訪英美　晤蓬佩奧前獲對方助手提議談制裁 (18:50)

據控方展示的資料，立法會前議員李卓人曾向李柱銘的前秘書Minky發信息，提及李卓人、李柱銘和Mark Simon討論2019年5月民主派人士到訪美國一事。眾人認為可透過美國之行，請求美國修訂法例懲罰推動《逃犯條例》修訂的官員，以及在《逃犯條例》修訂通過後，向美國公民發出旅遊警示。

庭上提到，2019年4月2日，Mark Simon將上述信息轉發黎智英。黎在控方盤問下確認，知悉當年5月民主派出訪美國的目的，包括爭取美國懲罰本港官員。之後控方援引時任壹傳媒行政總裁、「從犯證人」張劍虹的證供，指2019年3或4月，黎智英指示《蘋果》管理層利用該報引起西方民主國家實施制裁。黎答謂「這一定是錯的」，自言沒資格指示高層這樣做。

此外，庭上提及，美國前駐港總領事郭明翰（James Cunningham）曾就2019年5月李柱銘跟蓬佩奧見面一事，向黎的助手Mark Simon發信息，建議黎在會面時就美國支持「一國兩制」等答謝蓬佩奧。而Mark Simon於5月15日將上述信息轉發黎。控方指出，Simon之所以把上述信息轉寄黎智英，是希望他知悉如何尋求美國支持。黎不同意。

另一方面，控方引述黎智英外遊紀錄，指黎2019年6月25日離境，7月16日返港。黎確認當時前往倫敦，跟「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)及奧爾頓勳爵見面，其後轉到美國。就美國之行，黎確認，蓬佩奧的助手Marry Kissel曾建議他向蓬佩奧提出制裁中共和香港領導人的子女。審訊明續。