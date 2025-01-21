視察將軍澳市鎮公園地下停車場項目 陳美寶：審慎控制成本確保資源用得其所 (17:07)

她又順道到旁邊的入境事務處總部，在入境處長郭俊峯陪同下參觀大樓內供職員使用的「拼圖型」自動泊車系統的運作情況。

根據當局建議，現時港鐵將軍澳站對出作為臨時停車場的空地將成為一個園景花園及有蓋廣場，地底設多達455個泊車位的公衆停車場，當中更包括約300個自動泊車系統車位。按付款當日價格計算，局方估計兩項工程所需費用分別12.08億元和1.6億元。

按一地多用及應用新科技原則推進項目

陳美寶在運輸及物流局發表的帖文中指出，將軍澳項目由醞釀、籌備至今已十多年，而政府亦一直與時並進，按照「一地多用」和應用新科技的原則推進項目。她表示隨著將軍澳區人口不斷增長，居民無論對停車位及休憩項目的需求都十分實在。當局考慮到現時的各種情況，包括檢視工程項目優次，深思熟慮並會審慎控制成本，確保土地及財政資源均用得其所。

她又指知道很多居民、區議會及地區人士均對項目期待已久，她亦十分希望項目可以得到立法會的支持。

上水項目涉60個泊車位

陳美寶亦稱，有關項目除可提升整個社區環境及提供泊位外，亦會與近年落成的跨灣連接路的景致，以及與將軍澳南的單車徑系統形成協同效應，成為全港市民休閒消費的好去處。項目地庫的3層車架「拼圖型」自動泊車系統，大大提高用地和泊車效率，亦可縮減挖掘深度，減低工程成本。而隨著自動泊車系統技術日漸成熟，經常開支亦有所下調。

另外，上水彩順街項目結合上層公營房屋和社福設施，將提供2,400個公屋單位，緩解市民迫切的住屋需要，並為附近的重型貨車提供近60個泊車位。