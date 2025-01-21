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屠龍案主控官周凱靈涉無遵從屋宇署驗樓通知　罰款1500元 (17:00)

「屠龍小隊案」外聘主控官、大律師周凱靈沒有遵從屋宇署驗樓通知，早前承認一項「沒有遵從通知」的傳票控罪，今（21日）於觀塘裁判法院判罰款1500元。周凱靈表示，涉事單位露台並非僭建物，雖然契約圖則包括露台，實際上從未興建露台，因家人於六十年代買樓，「點解有呢個情形發生，我都不得而知」。

被告周凱靈承認違反《建築物條例》第40（1BC）條的規定，即沒有遵從一份法定通知而沒有合理辯解。該通知書涉及在指明限期內，就九龍彌敦道一大廈單位露台進行及完成訂明檢驗。屋宇署代表稱，被告早前認罪和同意案情，並安排註冊人員驗樓，屋宇署2024年12月發出「滿意信」，確認被告已遵從通知書，而被告為初犯。

周凱靈親自陳辭指，父親早年購入單位，「由我好細個喺到住，從來無騎樓」。她同意案情所指，單位契約圖則列明有露台，不過實際的露台已被圍封，與契約有出入。她不知道為何契約包括露台，稱「幾十年嘅樓，我不得而知」。屋宇署代表則呈上核准圖則，指本案關乎委任註冊人員驗樓，與拆僭建物無關。

暫委裁判官洪玉暉判刑指，考慮周凱靈已認罪和條例罰則，判罰款1500元。周庭外表示，父親約於1960年買樓，她委託別人管理物業，故沒有留意驗樓通知書。

屠龍小隊和無名組織涉策劃2019年用槍械及炸彈殺警，律政司首引《反恐條例》檢控，當中6男1女不認罪，陪審團裁定7人所涉《反恐條例》「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪名不成立。周凱靈為該案主控官，代表律政司檢控。

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