明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

教育局稱財赤或影響八大撥款　「每間學校都要諗如何善用公帑」 (17:02)

社會關注政府如何應對財赤。教育局常任秘書長李美嫦今午（21日）表示，教資會正處理並準備向8間資助大學發放下一個三年期（2025至2028年）整筆撥款，透露財赤或影響向大學發放的撥款，她亦留意到近月有報道指不少大學財政穩健，強調「每間學校都要諗如何善用公帑」。

教育局長蔡若蓮、副局長施俊輝、常任秘書長李美嫦及政助蕭嘉怡今午出席傳媒午宴。李美嫦提及政府面對財政挑戰，「基本上全政府都要減人、減錢」，具體財政政策有待財政司長公布，並且「放風」指「可能我們都面臨挑戰，要有鞏固措施」，正值構思階段。

李美嫦稱，局方以前試過推出「資源增值措施」節省開支，「以前的一些做法，今年亦會再考慮」。

被問如何在大學撥款上「慳錢」，李美嫦指，教資會向院校撥款的方式是整筆撥款，撥款方程式為「將大學預計開支，扣除其預計收入」；今年9月新學年起，8大本地生學費加價，「我哋（政府）預計佢哋收多咗（學費）時，我哋都會相應地調節撥款」，強調「所有加加減減會一併考慮」。

至於各資助大學取錄非本地生的限額現時放寬，可透過「超額」形式，取錄更多非本地生，她形容大學的「私己錢」增加，但政府不因此削減對資助課程的撥款支援。她又指，留意到近月廣泛報道指「大學有幾健康的儲備」，相信院校可靈活運用。

談到各院校近年增辦涵蓋創新科技的「八大中心」科目，問到相關科目開科成本高，倘因財赤削減院校整筆撥款，會否憂慮有反對聲音，李美嫦直言「唔驚」，認為增加學科不等於支出增加，強調「每間學校都要諗如何善用公帑」。

相關字詞﹕編輯推介 李美嫦 教資會 教育局

上 / 下一篇新聞