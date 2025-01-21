教育局稱財赤或影響八大撥款　「每間學校都要諗如何善用公帑」 (17:02)

教育局長蔡若蓮、副局長施俊輝、常任秘書長李美嫦及政助蕭嘉怡今午出席傳媒午宴。李美嫦提及政府面對財政挑戰，「基本上全政府都要減人、減錢」，具體財政政策有待財政司長公布，並且「放風」指「可能我們都面臨挑戰，要有鞏固措施」，正值構思階段。

李美嫦稱，局方以前試過推出「資源增值措施」節省開支，「以前的一些做法，今年亦會再考慮」。

被問如何在大學撥款上「慳錢」，李美嫦指，教資會向院校撥款的方式是整筆撥款，撥款方程式為「將大學預計開支，扣除其預計收入」；今年9月新學年起，8大本地生學費加價，「我哋（政府）預計佢哋收多咗（學費）時，我哋都會相應地調節撥款」，強調「所有加加減減會一併考慮」。

至於各資助大學取錄非本地生的限額現時放寬，可透過「超額」形式，取錄更多非本地生，她形容大學的「私己錢」增加，但政府不因此削減對資助課程的撥款支援。她又指，留意到近月廣泛報道指「大學有幾健康的儲備」，相信院校可靈活運用。

談到各院校近年增辦涵蓋創新科技的「八大中心」科目，問到相關科目開科成本高，倘因財赤削減院校整筆撥款，會否憂慮有反對聲音，李美嫦直言「唔驚」，認為增加學科不等於支出增加，強調「每間學校都要諗如何善用公帑」。