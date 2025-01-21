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黎智英案︱黎否認要求郭明瀚就陳方安生晤彭斯提供意見　認同意趁逃犯條例修訂對美游說 (15:32)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（21日）第122日審訊。早前庭上證供顯示，前政務司長陳方安生2019年3月與時任美國副總統彭斯會面。控方今展示的信息顯示，會面前陳曾與美國前駐港澳總領事郭明瀚用膳，郭明瀚並提供意見，同日郭明瀚就飯局報告黎智英。控方問黎有否要求郭明瀚在陳方安生會見彭斯前提供意見，黎否認。此外，黎向民主黨創黨主席李柱銘提出藉港府修訂《逃犯條例》之機對美游說，「現在是華盛頓游說的好時機」，黎庭上承認當時同意做法。

控方今由2019年的事宜盤問，並展示該年3月黎智英向美國前駐港澳總領事郭明瀚（James Cunningham）發信息表示，對方與陳方安生用膳是很好的事，陳可提供更多有關香港的資訊。黎庭上確認陳方安生與郭明瀚於2019年3月曾一同用膳。控方指陳方安生該月另與時任美國副總統彭斯會面，《蘋果》翌日以頭版報道。

庭上的信息顯示，黎將二人會面的圖片發送予民主黨前主席李永達，並引述郭明瀚就與陳方安生用膳的事「匯報」給黎智英。控方又指，黎在信息中使用感嘆號來表達興奮，黎稱不代表他有此感受，著控方勿編造。

黎補充，他應同時將陳方安生及彭斯會面一事告知其他泛民人士，包括李卓人、何俊仁、李柱銘等，及時任《蘋果》社長張劍虹和副社長陳沛敏，他並建議透過報道「取得最大效果」。控方問黎是否跟從郭明瀚給黎的建議，再著張和陳取得最大效果？黎否認。

黎智英其後與李柱銘繼續討論《逃犯條例》，其中在3月24日，黎稱「現在似乎是在華盛頓游說的好時機，氣氛是反華和親反抗勢力的，兩黨對中國的敵意顯而易見」。翌日黎再稱應尋求公眾支持阻止法例進一步推動。控方問當時黎同意在美國展開游說工作，黎稱：「我當然同意這種做法。」

翌日，黎智英跟李柱銘進一步談到泛民主派同年5月訪美一事，稱美國國會由民主黨控制，郭明瀚可就訪問制定策略。黎同意，希望民主黨籍的郭明瀚就該次訪問提供協助。控方問及5月民主派的美國之行，其中一個目標是否提出制裁？黎說不知道。

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