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博愛醫院前主席蕭炎坤涉倫敦金騙案否認洗黑錢　稱對涉案匯款毫不知情 (14:52)

博愛醫院前主席蕭炎坤涉嫌參與倫敦金詐騙，涉款折合達267萬港元。蕭炎坤否認一項俗稱「洗黑錢」控罪，案件今日（21日）於區院開審。控方開案陳辭指，被告為智金集團的唯一董事及股東，他為智金集團開設的銀行戶口於案發期間收取多筆不明款項，其中一筆美元匯款更涉及匯款人報稱遭受投資騙案，在交友網站認識一名女士後被遊說來港投資，向涉案銀行戶口匯款後款項不翼而飛。案件明續。

被告蕭炎坤（現年78歲、報稱退休人士）。根據控方的開案陳辭，2018年3月至11月間，被告為智金集團有限公司開立的銀行戶口收取一筆美元匯款，匯款人為一名新西蘭藉人士報警稱投資受騙，以及收取多筆來歷不明的款項，共合30萬美元、2萬澳元及19萬港元，並於兩個月內悉數提取存款。

被告被捕在警誡下表示，他經友人認識一名叫林萬璋的人，林想藉被告的聲譽去開展投資生意，被告應林的要求下成立智金集團。被告聲稱他發現涉案戶口出現大筆不明款項，加上涉案戶口由一名叫馮聖嘉的人控制，被告害怕林、馮二人利用其銀行戶口作非法用途，於是撤回馮的控制。惟銀行紀錄顯示，涉案銀行戶口由開立至2019年2月關閉為止，被告為該戶口的唯一簽署人。

控方表示本案不傳召任何證人，並依賴被告向警方錄取的會面紀錄。被告由資深大律師陳政龍代表，陳透露辯方說法是被告對於涉案匯款毫不知情，並已即時詢問相關人士，以及停止銀行戶口的使用。被告獲他人告知涉案匯款是合法後才匯出部分款項。法官指會在內庭觀看相關會面紀錄，逐押後案件到明日續審。

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