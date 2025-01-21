余德寶：緬甸獲救港人或須扣留於曼谷最長兩星期及交罰款　冀港府出手協助 (13:56)

余德寶其後再補充指，事主親友收到當地警方及團體通知，指事主須繳交逾期居留罰款，並在當地拘留一星期，並會移送到曼谷拘留中心，或要拘留長達兩星期，「如果順利，才被安排送到曼谷機場， 乘坐坐飛機返香港」，余德寶估計整個流程「可能差不多一個月」，而消息令事主親友「晴天霹靂」，冀特區政府，包括香港駐曼谷經濟貿易辦事處可主動協助，並與泰國政府協商，令其家人可盡快完成有關程序，可盡快返港。

余德寶稱，泰國及緬甸政府有一份禁錮人士名單，當中包括今次事主，並在營救期間成功鎖定男子位置。他表示部分被禁錮港人會轉移至其他詐騙園區，加上港府派員調查後，園區收緊限制區內與外界聯絡，或令營救更困難。

余德寶稱，該男子四個月前因工作到達泰國，後被非法禁錮於緬甸。是次營救程序中經歷緬甸軍方與泰國政府交接，形容與內地演員王星獲救情况相似，外交部駐港特派員公署、保安局專責小組在過程中均有協助。他形容事件對其他家屬起鼓舞作用，強調未來營救「好靠特區及中央政府施壓泰國或緬甸政府放人。」