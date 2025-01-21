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債主反對王賢誌破產呈請　質疑隱藏負債冀警調查 (12:05)

王氏港建主席王忠桐之子王賢誌入稟高等法院呈請破產，呈請聆訊今（21日）開庭處理。有信貸公司的代表庭上稱，王賢誌借款時顯示信貸紀錄良好，懷疑王賢誌「隱藏負債」，冀向法庭申請文件，轉交警方商業罪案調查科跟進。聆案官表示，刑事調查並非由法庭處理，另因王賢誌一方提交文件未齊備，案件押後至下月11日再訊。

王賢誌今早無到庭應訊，由律師代表；債權人無律師代表。鼎豐信貸有限公司行政總裁黃漢強反對破產呈請，稱王賢誌向該公司申請貸款時，中央資料庫顯示財務情况健康，惟王突然申請破產，「懷疑佢隱藏負債，導致今日嘅情况」。

聆案官林澤銘表示，黃漢強應由律師代表出庭陳辭，而即使王賢誌資不抵債，清盤人會處理餘下事情。黃漢強回應指，若王賢誌完全披露財務紀錄，公司不會批出貸款，冀向法庭申請查閱王的資產負債狀况說明書（statement of affairs），調查是否涉及刑事成分。黃漢強提及，公司早前聯絡警方商業罪案調查科，須索取說明書協助調查。

聆案官提醒，法庭不會處理刑事程序，黃漢強應索取法律意見保障公司權益；法庭只會處理律師提出的正式申請，著黃下次委聘代表律師出庭。王賢誌的法律代表稱，早前提交文件不齊備，申請押後14日處理。聆案官遂將案件押後至2月11日。

黃漢強庭外表示，鼎豐信貸未正式報案，「等警方睇下有無form case嘅理據」，亦會索取法律意見考慮如何跟進。黃漢強提到，當初檢視王賢誌的財務情况「好正常」，不至於破產的地步，懷疑有人未充分披露信貸紀錄，形容情况不尋常。據悉王賢誌借款達7位數字。

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