回應特朗普就職　李家超：良好港美關係有利雙方　指制裁無作用籲勿干預審訊 (11:06)

李家超指，良好的中美關係或港美關係對各方均有益，重申美國對港的貿易順差高企，去年在港的美國公司亦有所增加，相信香港與美國之間有不少共同利益，而且兩地人民一向在很多領域中建立友誼，合作必定有利雙方。

不過，李家超亦提及會做最壞打算，確保香港市民及企業權益受到保護。對於特朗普曾提及爭取釋放壹傳媒創辦人黎智英，李家超強調「香港的司法公正是固若金湯」，斥任何政治壓力都屬妨礙司法公正，希望所有人均勿嘗試用任何方法干涉正在香港審訊的案件，包括國安案件在內的刑事案件，都會公平公正公開審訊。

李家超於結束問答環節離開講台時，被追問會否擔心美國再針對香港官員，他隨即折返回應，稱任何對本港的政治干預、「不當行為」，或試圖影響審訊及司法人員的行動，都不會有作用。他指香港人相信公正、公義的原則，亦會為香港利益出發，當局保護國家安全的方式無異於他國。