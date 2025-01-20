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強制舉報虐兒法例明年生效 兒童事務委員會啟動「保護兒童運動」 (20:42)

身兼兒童事務委員會主席的政務司長陳國基今日於官邸主持「保護兒童運動」啟動禮，為《強制舉報虐待兒童條例》於明年1月20日生效啟動一年倒數，展示政府與相關專業界別和社會人士攜手協力守護兒童福祉的決心，全力向市民推動「保護兒童，人人有責」的信息。

 

陳國基致歡迎辭時表示，兒童的健康成長、發展和福祉，不單靠家庭培養和學校的教育，亦有賴政府和社會各界共同努力。立法會去年7月通過條例，標誌着香港在保護兒童工作方面的重要里程。

《條例》生效後，社福界、教育界及醫療衞生界的指明專業人員必須舉報嚴重虐兒個案。陳國基表示，為配合新法例生效，政府積極與業界為實施強制舉報機制做好準備，包括為強制舉報者提供培訓、制訂《強制舉報者指南》、增加兒童緊急留宿宿位，及加強對受虐兒童及家庭的專業支援，確保各項配套措施在新法例生效時妥善到位，讓強制舉報者均能依法履職，而有需要的兒童及家庭也能得到適切及時的照顧。

隨着保護兒童運動啟動，政府會分階段推出一系列活動，包括為相關專業界別舉辦講座、發布《強制舉報者指南》，推出「保護兒童網上課程」《單元二》。委員會亦將舉辦公眾和持份者參與活動。陳國基呼籲專業界別和社會各界踴躍支持和參與，推廣強制舉報機制和保護兒童的信息，與政府攜手為兒童編織全面有效的保護網。

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