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張舉能：非常任法官數量足夠維持終院運作　對聘請海外法官有信心 (20:27)

去年有多名終審法院海外非常任法官接連離任，現只海外法官剩下6人。終審法院首席法官張舉能今（20日）於2025年法律年度開啟典禮後，被問到聘請海外法官進度，是否能達至2020年前的數量，他稱，不認同要視2020年以前的海外法官數字為一個標準，強調現時共10名非常任法官絕對足夠維持終院運作，有些法官甚至一年未能審案一次。他認為，不能否認海外法官遇到政治壓力，但對終院能夠繼續聘請海外法官，及對現任法官繼續留任有合理信心。

近年陸續有海外法官因不同原因離任，張舉能提及，個別法官因其政治看法而離任，但不代表所有離任法官都持有相同政治看法，認為不應「上綱上線」。他亦指出部分法官是基於年齡原因離任，他們對香港法治、司法獨立及終院工作有信心。

年屆九旬的終審法院非常任法官賀輔明勳爵（Lord HOFFMANN），本月獲續任3年。被問及續任是否因為無更年輕的法官可出任職位，張認為兩者邏輯上無關連，不等於不委任較年輕的法官。他又形容，賀輔明勳爵是「法律界巨人」（legal giant），亦是「法庭內最有活力的一位」，工餘時間是名單車能手，在英國倫敦以單車代步往返法院與住宅，故肯定他的體力及心智能勝任職位。

張舉能：法庭處理任何案件均一視同仁

至今多宗重大國安案件，被告均被定罪或者認罪，張稱被告被定罪可以有很多解釋，「你可以讚律政司『你真好，只檢控有強力證據的案件』；另一個極端原因是『香港沒有公正的，全部一定要定罪的』；你問我我當然相信我的同事。」他又指法庭內被告認罪很常有，不會猜測認罪原因，「而據我記得一定是有人被判無罪，亦都有上訴。」

張舉能亦重申，法庭處理任何案件均一視同仁，法官不會考慮無關因素，「呢個係我哋對自己嘅要求，亦都係對香港法治嘅承諾，都係一眾法官點解會加入法官行列嘅初心嚟，我哋無忘記我哋嘅初心。」他認為，不少人因其個人取向，會將審訊結果與法治、司法獨立等概念連結，但事實上有關概念並無邏輯關係，強調香港的法治及司法獨立一如既往地強大。

被問及有海外意見形容香港有「政治犯」，張舉能稱是形容詞，不予評論。他又稱對法庭而言，「只有原告人、被告人；司法覆核案就只有申請人、答辯人；刑事案件就只有控方和辯方。」

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