發展局擬2027年上半年在新土地實施「業權註冊制度」 (18:16)

發展局今向立法會發展事務委員會提交修訂《土地業權條例》的討論文件， 指本港現行的土地註冊制度是契約註冊制度，業權需要透過查核過往的業權契約來確定，令物業擁有人必須妥善保存物業的業權契據。當局預料實施業權註冊制度後， 能夠簡化物業轉易程序，業權可透過查閱業權註冊記錄確立，執業律師毋須進行業權調查。

當局計劃先在新土地實施「業權註冊制度」，即是《業權條例》生效當日或其後批出並根據政府租契持有的土地。

《土地業權條例草案》已於2004年通過，迄今仍未實施，當局經檢討，決定廢除「強制更正原則」，即已付出有值代價並管有物業的真誠及不知情買家，即使有關物業的轉移曾牽涉第三者的欺詐，仍可享有不可推翻的業權。發展局建議未能收回物業的不知情前擁有者能獲得彌償基金補償，擬議彌償上限為5000萬元及徵費率0.014%。基金的經費將會來自根據《業權條例》註冊物業轉移的徵費，買家每支付100萬元代價款額，便要向基金供款140元；政府亦會為基金提供一筆1.5億元的備用貸款。