林定國：威嚇國安法官或干預司法程序者均非真正關心香港法治 (17:52)

林定國引述國家主席習近平早前講話指，「一國兩制」體現和平、包容、開放、共享四個重要價值理念，香港的普通法制度亦正正是這些重要價值理念的體現，不僅符合香港特區和中國的利益，也符合國際社會的利益。

他強調，國家安全法的執行受行使獨立司法權的香港法院監督，雖然普通法已確立司法機關須尊重行政機關對國家安全的評估，但上訴法庭於去年5月裁定，法院在尊重行政機關的同時，至少在三個範疇下有資格自行作出判斷，包括涉及受措施影響人士的基本權利、涉及公平審訊規定的爭議，及涉司法公開的問題。

林定國：全力支持司法機構日後委任和保留海外法官工作

對於近年有終審法院海外非常任法官以不同理由離任，林定國說，不容忽略的是，仍有外國知名法官繼續參與終審法院的工作，形容不單香港受惠，對所有普通法適用地區亦有好處，舉例指終院在去年12月23日作出一項標誌性判決，有關判詞由歷來任期最長的外籍非常任法官賀輔明撰寫，解決一個極其重要和困難的法律問題。

林定國提到，有主要來自海外的人士試圖向外籍法官施加不當壓力，要求他們與香港法院撇清關係，令人十分遺憾，認為這些企圖對香港的法治構成威脅，亦波及普通法的整體發展，強調政府會全力支持司法機構日後繼續致力委任和保留外籍非常任法官的工作。

林定國亦表示，香港政府會繼續竭盡所能，善用香港的普通法制度，在本地和國際間維護和推廣和平、包容、開放、共享的重要價值理念，惟政府不能亦不會獨力行事，稱司法機構、律政司和兩個獨立法律專業團體是香港法律制度的四大支柱，深信團結一心，定能克服日後的任何挑戰。