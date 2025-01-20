大律師公會主席杜淦堃籲審慎運用國安法例下的權利　政府須證尊重公民權利 (18:04)

杜淦堃稱，2024年對本港法律界是馬不停蹄、反思其在香港的角色與責任的一年，經歷多宗已結束或正在進行的國安案件審訊，去年11月亦裁定同性配偶可享公共房屋的平等權利等。杜淦堃至少兩度提及法律界去年初就《基本法》23條立法諮詢提供建議，稱「我們某些觀點被採納，其他則沒有」，並強調在立法諮詢上「倘若我們在每件事情上都與他（律政司長）一致，我們則可能失職」，展望將來各人看法有差異時，「我們的觀點都能夠繼續得到尊重。」

杜又稱，本港經濟環境面臨阻力，並引述英國最高法院副院長賀知義勳爵於2022年發表的演辭，稱國家的法律機構質素，尤其「司法機構的獨立性與能力」，對本地生產總值增長至關重要。他表示，過去一年香港以外的評論者繼續批評本港司法系統，大部分批評涉及「2019年發生的事件所引發的國家安全相關問題」，形容該等批評經常遭到政府「使用同樣強硬的語言來反駁。」杜遂表示維護國家安全具重要性。

杜淦堃重申公會是專業團體，「有一種比起自身和我們的執業更具價值的使命和責任」，並引述首任終審法院首席法官李國能所言，「正如我們明智地觀察到的一樣，生存下來的並不是最強大或最聰明的人。那些最能適應變化的人才能夠生存。」但強調與此同時，「公會必須堅定承諾捍衛法治和獨立的司法系統，並確保為所有人伸張正義。」他最後感謝會員過去三年的支持，寄語新任主席定能克服困難。