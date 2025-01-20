大律師公會主席杜淦堃籲審慎運用國安法例下的權利　政府須證尊重公民權利 (18:04)

大律師公會主席杜淦堃的3年任期即將屆滿，他今日於2025年法律年度開啟典禮致辭，提及維護國家安全「具有根本重要性」，對維持經濟繁榮、市民福祉亦非常重要，但強調「行動勝於言語」，應以審慎和相稱的方式運用新的國家安全法例下的權利，政府務必證明本港是「尊重公民權利的司法管轄區」，而各級別的官員及公職人員都必須能夠表明他們是根據被賦予權力時的目的，「真誠和公平地行使有關權力」。企業亦要有信心它們會被依據原則而非以任意的方式對待。
杜淦堃稱，2024年對本港法律界是馬不停蹄、反思其在香港的角色與責任的一年，經歷多宗已結束或正在進行的國安案件審訊，去年11月亦裁定同性配偶可享公共房屋的平等權利等。杜淦堃至少兩度提及法律界去年初就《基本法》23條立法諮詢提供建議，稱「我們某些觀點被採納，其他則沒有」，並強調在立法諮詢上「倘若我們在每件事情上都與他（律政司長）一致，我們則可能失職」，展望將來各人看法有差異時，「我們的觀點都能夠繼續得到尊重。」
杜又稱，本港經濟環境面臨阻力，並引述英國最高法院副院長賀知義勳爵於2022年發表的演辭，稱國家的法律機構質素，尤其「司法機構的獨立性與能力」，對本地生產總值增長至關重要。他表示，過去一年香港以外的評論者繼續批評本港司法系統，大部分批評涉及「2019年發生的事件所引發的國家安全相關問題」，形容該等批評經常遭到政府「使用同樣強硬的語言來反駁。」杜遂表示維護國家安全具重要性。
杜淦堃重申公會是專業團體，「有一種比起自身和我們的執業更具價值的使命和責任」，並引述首任終審法院首席法官李國能所言，「正如我們明智地觀察到的一樣，生存下來的並不是最強大或最聰明的人。那些最能適應變化的人才能夠生存。」但強調與此同時，「公會必須堅定承諾捍衛法治和獨立的司法系統，並確保為所有人伸張正義。」他最後感謝會員過去三年的支持，寄語新任主席定能克服困難。