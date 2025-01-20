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中學教學助理為還賭債及投資損失偷學校器材典當　判囚19個月 (16:53)

時任中學教學助理於4個月內，多次偷取其任職中學的77部學校器材，其後帶至3間當舖典當，令學校及當舖損失約20萬元；該男子早前在區域法院承認一項盜竊罪，今(20日)被判監19個月。法官郭偉健判刑時指出，被告負責保管學校的電子器材，卻監守自盜，違反誠信，案情嚴重，學校最終取回財物，但須向當舖額外支付11萬元，而被告亦無償還學校及當舖的損失，監禁是唯一合適刑罰。

34歲被告黃景誠，報稱教學助理，被控一項盜竊罪。控罪指，他於2022年1月31日至2022年5月3日，在葵涌順德聯誼總會李兆基中學偷竊1部相機連2支鏡頭、41部手提電腦、7部桌上電腦、25套頭戴式虛擬實境裝置、2部相機及1部攝錄機。

案情指出，被告在2011年11月始便在該校擔任STEM教學助理，負責提供電腦技術支援，惟學校助理校長於2022年5月5日點算學校電子器材時，發現部分器材不翼而飛。同日被告到警署自首，並在警誡下承認將上述物品典當。

對於被告求情時聲稱，是因為要為父親還債而犯案，法官郭偉健不信納，指被告父親欠債距離案發超過20年，不相信仍有債主追債，並引述被告呈交精神報告指出，被告曾因投資加密貸幣和股票損失，連同賭波和賭馬，欠下200萬元債務；而被告從本案得益20萬元，一半用作還債，一半用作繼續賭傅，認為被告病態賭博才是犯案的主因。

對於被告稱，其母患癌，在他被捕後復發，郭官認為被告犯案時沒有理會到母親病情，並不是減刑理由，雖一是被告在開審前認罪，惟期間辯方又爭議相關器材的價值，令控方再整理案情陳述，決定判處告囚20個月，再考慮到被告自首及認罪，可扣減1個月刑期，終判囚19個月。

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